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Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют дом в Гороховском переулке

"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют дом в Гороховском переулке

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В центре Москвы отремонтируют возведенный в псевдорусском стиле дом в Гороховском переулке. Здание возвели в 1887 году, оно находится по адресу Гороховский переулок, дом 4, корпус 5, строение 7. Его отличает элегантный и изящный архитектурный декор, там раньше находился доходный дом.

После обновления старинное здание обретет свою первозданную красоту. Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад дома, обновят подвальные помещения, а также заменят внутренние инженерные системы. Они полностью восстановят исторический портрет здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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