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22 февраля, 18:25

Город

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Крутицкой набережной завершится в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Крутицкой набережной завершится в 2023 году

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Реконструкция Крутицкой набережной завершится до конца текущего года. На набережной обустроят прогулочную зону.

Пространство для отдыха длиной более 1 400 метров протянется от Новоспасского моста до Симоновской набережной. Там высадят около двухсот видов деревьев, кустарников и цветов, а также сделают уклоны на тротуарах.

Кроме того, возле переходов установят пониженный бортовой камень. Особенно эти новшества оценят родители, гуляющие с колясками, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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