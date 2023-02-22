"Мой район. Обратная связь": реконструкция Крутицкой набережной завершится в 2023 году

Реконструкция Крутицкой набережной завершится до конца текущего года. На набережной обустроят прогулочную зону.

Пространство для отдыха длиной более 1 400 метров протянется от Новоспасского моста до Симоновской набережной. Там высадят около двухсот видов деревьев, кустарников и цветов, а также сделают уклоны на тротуарах.

Кроме того, возле переходов установят пониженный бортовой камень. Особенно эти новшества оценят родители, гуляющие с колясками, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".