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22 февраля, 16:15

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Первомайская

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В районе Измайлово завершился капитальный ремонт дома, возведенного в неоклассическом стиле. Здание построили в 1950 году, оно находится по адресу улица Первомайская, дом 37.

Перед специалистами фонда капитального ремонта стояла сложная задача – восстановить первозданную красоту этого исторического дома. К ремонту архитектурной жемчужины подошли аккуратно. Особенное внимание уделили фасаду здания.

Сперва стены обработали антигрибковыми составами, затем устранили трещины, после дом покрасили. Также в здании заменили водосток, привели в порядок балконы и отремонтировали кровлю.

Всего в 2023 году в столице отремонтируют более 2,3 тысячи домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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