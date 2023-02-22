"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Первомайская

В районе Измайлово завершился капитальный ремонт дома, возведенного в неоклассическом стиле. Здание построили в 1950 году, оно находится по адресу улица Первомайская, дом 37.

Перед специалистами фонда капитального ремонта стояла сложная задача – восстановить первозданную красоту этого исторического дома. К ремонту архитектурной жемчужины подошли аккуратно. Особенное внимание уделили фасаду здания.

Сперва стены обработали антигрибковыми составами, затем устранили трещины, после дом покрасили. Также в здании заменили водосток, привели в порядок балконы и отремонтировали кровлю.

Всего в 2023 году в столице отремонтируют более 2,3 тысячи домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".