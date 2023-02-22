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"Мой район. Обратная связь": возрождение Южного речного вокзала

"Мой район. Обратная связь": возрождение Южного речного вокзала

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В Нагатинском затоне возрождают Южный речной вокзал. Он находится на левом берегу Нагатинской поймы.

Специалисты уже благоустраивают территорию. В первую очередь они приводят в порядок 500-метровую набережную. Там появится пять причалов с павильонами, а также стелы с расписанием судов.

Вдоль набережной установят фонари и лавочки. Их дизайн будет перекликаться с архитектурой павильонов. А около здания вокзала организуют уютную зону ожидания. Там будут пешеходные дорожки и клумбы.

Здание вокзала начали реконструировать в 2021 году, оно уже почти готово. Внутри планируют открыть экспозицию Музея транспорта, а на крыше сделают смотровую площадку. Кроме того, на территории вокзала оборудуют парковки и автобусные остановки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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