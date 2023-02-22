Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:10

Город

"Мой район. Обратная связь": реконструкция станции Поклонная завершена на 56%

"Мой район. Обратная связь": реконструкция станции Поклонная завершена на 56%

"Мой район. Навигатор": возрождение Южного речного вокзала

"Мой район. Навигатор": московское метро сократило интервал движения поездов до 80 секунд

"Мой район. Обратная связь": реконструкция автостанции "Красногвардейская"

Новости часа: девять пострадавших при пожаре в московской гостинице находятся в больницах

Банковские карты заработали на всех турникетах московского метро и МЦК

В России могут создать индустрию восстановления б/у автозапчастей

Новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе в ТиНАО уже осенью

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 101 километр

Росавтодор прокомментировал повышение тарифов за проезд по платным дорогам

В Дорогомилове реконструируют станцию Поклонная для будущего D4, она готова уже на 56%. Специалисты строят вестибюль и наземный переход. Платформы оборудуют навесами во всю длину и освещением.

Оттуда можно будет доехать до семи столичных вокзалов. Например, до Белорусского вокзала – за тринадцать минут, а до Савеловского – за семнадцать минут.

Станция станет частью крупного транспортного пересадочного узла, ее перенесут ближе к метро. У пассажиров появится возможность делать пересадки на Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
транспортгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика