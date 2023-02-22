"Мой район. Обратная связь": реконструкция станции Поклонная завершена на 56%

В Дорогомилове реконструируют станцию Поклонная для будущего D4, она готова уже на 56%. Специалисты строят вестибюль и наземный переход. Платформы оборудуют навесами во всю длину и освещением.

Оттуда можно будет доехать до семи столичных вокзалов. Например, до Белорусского вокзала – за тринадцать минут, а до Савеловского – за семнадцать минут.

Станция станет частью крупного транспортного пересадочного узла, ее перенесут ближе к метро. У пассажиров появится возможность делать пересадки на Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".