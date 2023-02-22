"Мой район. Обратная связь": капремонт девятиэтажного жилого дома на Пулковской улице

Специалисты завершили капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома на Пулковской улице в столице. Здание возвели в 1972 году. Особое внимание уделили обновлению фасада. Он был отделан мелкоразмерной плиткой. Поэтому фасад привели в порядок по современной технологии с применением полимер-цементных смесей на армирующих сетках.

На первом этапе специалисты промыли плоскости от накопившихся загрязнений и ликвидировали трещины. Затем нанесли декоративную штукатурку. В финале фасад покрасили. Кроме того, мастера установили современные пластиковые окна в подъездах. Также в порядок привели цоколь здания.

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