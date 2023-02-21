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21 февраля, 18:25

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"Мой район. Обратная связь": в Москве отреставрировали особняк Хлудова-Пантелеева

"Мой район. Обратная связь": в Москве отреставрировали особняк Хлудова-Пантелеева

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В Таганском районе завершилась реставрация особняка Хлудова-Пантелеева на улице Земляной Вал. Двухэтажный дом в стиле ампир построили во второй половине XIX века на месте сгоревшей усадьбы. Сперва им владел купец Герасим Хлудов, затем дом купил зажиточный крестьянин Филипп Пантелеев.

Реставрация особняка началась в 2020 году. В ходе работ специалистам удалось обнаружить скрытые декоративные элементы – две домовые печи, мозаичный пол и художественный паркет. Реставраторы обновили кирпичную кладку, привели в порядок окна и двери. Также они отреставрировали хрупкую лепнину, делать это пришлось в мастерской. В обновленном доме планируют открыть гостиницу.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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