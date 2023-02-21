"Мой район. Обратная связь": обновлен фасад исторического дома на Пятницкой улице

Специалисты обновили фасад исторического дома на Пятницкой улице. Здание возвели в 1913 году по проекту популярного архитектора Густава Гельриха. Это одно из строений доходного дома графа Владимира Татищева.

Главной задачей реставраторов было сохранить первозданную красоту объекта. Для начала они подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Затем специалисты расчистили открытые плоскости фасада от внешних загрязнений и нанесли антигрибковую защиту. Выполнили ремонт штукатурного слоя, заменили кирпичи и вычинку.

В финале стены фасада окрасили в исторические цвета, а также заменили окна, обновили цоколь и установили новую входную дверь в подъезде. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".