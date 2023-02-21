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21 февраля, 13:10

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт доходного дома Веселовской в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт доходного дома Веселовской в Москве

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Завершился капитальный ремонт доходного дома Веселовской на улице Чаплыгина в столице. Здание построили в 1899 году по проекту архитектора Яковлева в неоклассическом стиле. Сейчас это жилой дом.

Главной задачей реставраторов было возродить первозданную красоту объекта, в первую очередь фасада. Сначала специалисты промыли керамическую плитку, восстановили поврежденную кладку, заделали трещины и отремонтировали штукатурный слой. Затем привели в порядок лепной декор и архитектурные элементы, отремонтировали проездную арку и покрасили стены.

Кроме того, восстановили цоколь здания, оконные и дверные откосы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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