21 февраля, 13:10Город
"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт доходного дома Веселовской в Москве
Завершился капитальный ремонт доходного дома Веселовской на улице Чаплыгина в столице. Здание построили в 1899 году по проекту архитектора Яковлева в неоклассическом стиле. Сейчас это жилой дом.
Главной задачей реставраторов было возродить первозданную красоту объекта, в первую очередь фасада. Сначала специалисты промыли керамическую плитку, восстановили поврежденную кладку, заделали трещины и отремонтировали штукатурный слой. Затем привели в порядок лепной декор и архитектурные элементы, отремонтировали проездную арку и покрасили стены.
Кроме того, восстановили цоколь здания, оконные и дверные откосы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".