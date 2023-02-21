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Новости

Новости

21 февраля, 12:10

Город

"Мой район. Обратная связь": реконструкция автостанции "Красногвардейская"

"Мой район. Обратная связь": реконструкция автостанции "Красногвардейская"

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В Зябликове специалисты проведут реконструкцию автостанции "Красногвардейская". Готовы металлоконструкции трёхэтажного здания. Строители остекляют фасады и монтируют коммуникации.

Вокзал планируют открыть в декабре 2023 года. По площади здание будет в два раза больше старой станции. Внутри все сделают по современным стандартам: комфортные залы ожидания с навигацией, камерой хранения и кафе.

Посещение автовокзала станет удобным для маломобильных пассажиров. Что касается рейсов, то их количество и направления останутся прежними. Автобусы отправятся на юг и юго-восток России.

Территория вокруг автовокзала тоже изменится. На полутора тысячах гектаров сделают парковку и высадят деревья. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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