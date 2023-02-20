"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют дом на Старой Басманной улице

В центре Москвы отремонтируют дом на Старой Басманной улице. Здание возвели в 1840 году, оно находится по адресу улица Старая Басманная, дом 12, строение 2.

Дом выполнен в псевдорусском стиле. Он примечателен богатыми архитектурными элементами, отсылающими к сказкам, былинам и преданиям. В Москве этот архитектурный стиль получил наибольшее распространение в XIX веке.

Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад дома, а также обновят подвальные помещения. Они полностью восстановят исторический портрет здания. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".