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"Мой район. Обратная связь": специалисты отреставрируют дом в Кривоколенном переулке

"Мой район. Обратная связь": специалисты отреставрируют дом в Кривоколенном переулке

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Дом в Кривоколенном переулке отреставрируют по современной технологии. В порядок приведут фасад, подъезды и обновят все инженерные системы. Перед проведением работ специалисты тщательно изучают архивные материалы, эскизы.

В XIX веке двухэтажный дом в Кривоколенном переулке построила статская советница Крюкова. После особняк выкупили предприниматели-ювелиры Фроловы, они достроили еще один корпус и сдали весь дом художнику Василию Поленову. Затем особняк приобрел Александр Бери, владелец инженерно-технической конторы. С 1918 года несколько лет здесь жил инженер и архитектор Владимир Шухов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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