"Мой район. Обратная связь": новый маршруты появились в Обручевском районе столицы

В Обручевском районе, возле станции метро "Калужская", создали удобные маршруты наземного транспорта. Это улучшит жизнь более девяти тысяч пассажиров.

Так, запустили новый маршрут № 961. Благодаря этому у работников бизнес-центров на Научном проезде появился комфортный транспорт до метро.

Кроме того, для автобусов № 1 и 41 убрали оттянутый разворот по улице Бутлерова, теперь они следуют быстрее. Для маршрута № 404 изменили трассу, теперь есть заезд к станции БКЛ "Воронцовская".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".