Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:20

Транспорт

"Мой район. Обратная связь": строительство транспортной развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе

"Мой район. Обратная связь": строительство транспортной развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе

Новую вывеску установили на центральном здании завода "Москвич"

Реконструкция станции Поклонная для будущего D4 завершена на 56%

Специалисты проверили автоматику движения поездов в московском метро

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 74 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на Дмитровском шоссе

Минтранс потребовал от субъектов РФ подготовить инфраструктуру для электросамокатов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

В Северо-Восточном административном округе Москвы продолжается строительство новой транспортной развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. Движение на этом участке будет запущено в 2023 году.

В данный момент там идут работы по устройству опор и пролета путепровода через МКАД и левоповоротной эстакады. Это была устаревшая развязка клеверного типа. Ее новая конфигурация улучшит пропускную способность на этом участке.

Всего в ходе реконструкции обновят 5,4 тысячи километров дорог, а также отремонтируют два путепровода. Реконструкция развязок на МКАД ведется по поручению мэра Москвы. Из 22 существующих развязок 19 уже обновлено. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
транспортстроительствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика