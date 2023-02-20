"Мой район. Обратная связь": строительство транспортной развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе

В Северо-Восточном административном округе Москвы продолжается строительство новой транспортной развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. Движение на этом участке будет запущено в 2023 году.

В данный момент там идут работы по устройству опор и пролета путепровода через МКАД и левоповоротной эстакады. Это была устаревшая развязка клеверного типа. Ее новая конфигурация улучшит пропускную способность на этом участке.

Всего в ходе реконструкции обновят 5,4 тысячи километров дорог, а также отремонтируют два путепровода. Реконструкция развязок на МКАД ведется по поручению мэра Москвы. Из 22 существующих развязок 19 уже обновлено. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".