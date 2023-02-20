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"Мой район. Обратная связь": капремонт музыкального фонтана в музее-заповеднике "Царицыно"

"Мой район. Обратная связь": капремонт музыкального фонтана в музее-заповеднике "Царицыно"

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В музее-заповеднике "Царицыно" проводят капитальный ремонт музыкального светодинамического фонтана. Это одна из самых известных достопримечательностей столицы. Там началась облицовка чаши фонтана. Рабочим предстоит заменить более двух тысяч квадратных метров гранита.

Специалисты заменят более четырех тысяч светильников, электронную и акустическую системы, а также обновят покрытие чаши. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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