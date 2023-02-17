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"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт дома с фронтоном на улице Расплетина

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Завершился капитальный ремонт дома на улице Расплетина. Его построили в 1955 году в неоклассическом стиле. Особое внимание специалисты уделили восстановлению первозданной красоты дома. Они создали уникальный проект и подобрали подходящие технологии.

Фасад дома привели в порядок поэтапно. Сначала очистили плоскости от накопившихся загрязнений, а затем отремонтировали кирпичную кладку. Удалось сохранить исторический цвет здания.

Кроме того, специалисты отремонтировали входные группы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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