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"Мой район. Обратная связь": капремонт музыкального фонтана в музее-заповеднике "Царицыно"

"Мой район. Обратная связь": капремонт музыкального фонтана в музее-заповеднике "Царицыно"

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В музее-заповеднике "Царицыно" проводят капитальный ремонт музыкального светодинамического фонтана. Это одна из самых известных достопримечательностей столицы. Там началась облицовка чаши фонтана. Рабочим предстоит заменить более двух тысяч квадратных метров гранита.

В ходе ремонта фонтана полностью обновят все внутренние системы, в том числе акустическую, управления и водоснабжения. Приведут в порядок и внешний вид сооружения. А сами специалисты работают внутри специальных технологических укрытий. Ремонт завершат весной этого года.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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