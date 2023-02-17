"Мой район. Обратная связь": капремонт музыкального фонтана в музее-заповеднике "Царицыно"

В музее-заповеднике "Царицыно" проводят капитальный ремонт музыкального светодинамического фонтана. Это одна из самых известных достопримечательностей столицы. Там началась облицовка чаши фонтана. Рабочим предстоит заменить более двух тысяч квадратных метров гранита.

В ходе ремонта фонтана полностью обновят все внутренние системы, в том числе акустическую, управления и водоснабжения. Приведут в порядок и внешний вид сооружения. А сами специалисты работают внутри специальных технологических укрытий. Ремонт завершат весной этого года.

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