Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

"Мой район. Обратная связь": в столице завершился капремонт дома, где жил Сергей Есенин

"Мой район. Обратная связь": в столице завершился капремонт дома, где жил Сергей Есенин

"Мой район. Обратная связь": территорию возле станции "Воронцовская" облагородили

Московские рентгенологи стали определять сколиоз с помощью цифровых технологий

Фестиваль "Московская масленица" стартовал в столице

Новости часа: еще двух мужчин спасли из-под завалов в Турции

Собянин поздравил сотрудников МФЦ с 5-летием проекта "Искренний сервис"

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 60 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Каширском шоссе

В Москве завершили ремонт дома, в котором жил Сергей Есенин. Здание во 2-м Павловском переулке привели в порядок по программе капитального ремонта.

Главной задачей специалистов было восстановить исторический портрет старинного дома, поэтому особое внимание уделили реставрации фасада. Ему вернули исторический кремово-бежевый цвет. Кроме того, реставраторы заменили все инженерные коммуникации в здании, отремонтировали подвал и кровлю.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика