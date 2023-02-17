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"Мой район. Обратная связь": территорию возле станции "Воронцовская" облагородили

"Мой район. Обратная связь": территорию возле станции "Воронцовская" облагородили

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Территорию возле станции метро БКЛ "Воронцовская" облагородили. Площадь обновленной пешеходной зоны превысила 25 тысяч квадратных метров.

Возле станции оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами, установили 170 энергоэффективных фонарей и разбили газон. Кроме того, там завершается обустройство пешеходных переходов. Работы по благоустройству территории около "Воронцовской" планируют завершить во втором квартале этого года.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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