"Мой район. Обратная связь": территорию возле станции "Воронцовская" облагородили

Территорию возле станции метро БКЛ "Воронцовская" облагородили. Площадь обновленной пешеходной зоны превысила 25 тысяч квадратных метров.

Возле станции оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами, установили 170 энергоэффективных фонарей и разбили газон. Кроме того, там завершается обустройство пешеходных переходов. Работы по благоустройству территории около "Воронцовской" планируют завершить во втором квартале этого года.

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