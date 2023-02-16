Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 18:20

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капитальный ремонт доходного дома Печковской

"Мой район. Обратная связь": завершился капитальный ремонт доходного дома Печковской

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт жилого дома на улице Свободы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился в Студеном проезде

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, где жил Сергей Есенин

"Мой район. Обратная связь": капремонт фасада дома завершился на Кутузовском проспекте

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

Новости часа: 400 тысяч россиян оформили паспорт болельщика

Веломаршрут и беговая дорожка появятся в парке "Яуза" в 2023 году – Собянин

"Мой район. Навигатор": Мосприрода организует мероприятие по случаю Дня орнитолога

В столичном районе Хамовники завершился капитальный ремонт доходного дома Печковской. Он находится на пересечении Новоконюшенного переулка и улицы Бурденко и имеет Г-образную форму. Здание возвели в 1922 году в стиле модерн. В этом доме жил священник и религиозный философ Павел Флоренский.

Реставраторы постарались бережно сохранить этот шедевр архитектуры, создали уникальный проект проведения работ, подобрали отечественные материалы. Сначала в порядок привели элементы фасада, восстановили декор, а затем фасад покрасили.

Кроме того, специалисты отремонтировали цоколь дома и входные группы, сделали капитальный ремонт крыши и утеплили чердак. Также они заменили водосточную систему.

В московскую программу капитального ремонта входит более 28 тысяч домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика