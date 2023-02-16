"Мой район. Обратная связь": завершился капитальный ремонт доходного дома Печковской

В столичном районе Хамовники завершился капитальный ремонт доходного дома Печковской. Он находится на пересечении Новоконюшенного переулка и улицы Бурденко и имеет Г-образную форму. Здание возвели в 1922 году в стиле модерн. В этом доме жил священник и религиозный философ Павел Флоренский.

Реставраторы постарались бережно сохранить этот шедевр архитектуры, создали уникальный проект проведения работ, подобрали отечественные материалы. Сначала в порядок привели элементы фасада, восстановили декор, а затем фасад покрасили.

Кроме того, специалисты отремонтировали цоколь дома и входные группы, сделали капитальный ремонт крыши и утеплили чердак. Также они заменили водосточную систему.

В московскую программу капитального ремонта входит более 28 тысяч домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".