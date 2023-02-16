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"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт жилого дома на улице Свободы

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт жилого дома на улице Свободы

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В столичном районе Покровское-Стрешнево завершен капитальный ремонт жилого дома на улице Свободы. Его построили в 1955 году. Чтобы сохранить первозданную красоту дома, специалисты создали уникальный проект и подобрали отечественные материалы.

Работы по обновлению фасада провели в несколько этапов. Сначала расчистили плоскости от загрязнений, промыли их, заделали трещины специальным раствором. Затем нанесли антигрибковую защиту и отремонтировали кирпичную кладку, еще восстановили декоративные элементы. Кроме того, там отремонтировали балконные плиты, заменили старые окна и установили удобные входные двери.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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