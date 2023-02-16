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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился в Студеном проезде

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился в Студеном проезде

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В столичном районе Северное Медведково, в Студеном проезде, завершился капитальный ремонт дома. Здание возвели в 1973 году.

Особое внимание специалисты уделили реставрации фасада. Для этого использовали современную технологию с применением полимер-цементных смесей. Это важно, так как фасад дома облицован мелкой плиткой. Удалось сохранить и колористическое решение дома – сочетание белого и голубого цветов.

Кроме того, в порядок привели входные группы, покрыли плиткой цоколь, отремонтировали крышу, подвальные помещения и заменили все внутренние инженерные системы. Также в подъездах установили новые двери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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