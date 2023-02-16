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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, где жил Сергей Есенин

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома, где жил Сергей Есенин

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В Москве завершили ремонт дома, в котором жил Сергей Есенин. Здание во 2-м Павловском переулке привели в порядок по программе капитального ремонта.

Главной задачей специалистов было восстановить исторический портрет старинного дома, поэтому особое внимание уделили реставрации фасада. Ему вернули исторический кремово-бежевый цвет. Кроме того, рестовраторы заменили все инженерные коммуникации в здании, отремонтировали подвал и кровлю.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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