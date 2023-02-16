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"Мой район. Обратная связь": капремонт фасада дома завершился на Кутузовском проспекте

"Мой район. Обратная связь": капремонт фасада дома завершился на Кутузовском проспекте

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В столичном районе Дорогомилово, на Кутузовском проспекте, завершился капитальный ремонт фасада дома. Его возводили в разные годы по проекту архитекторов Розенфельда и Извекова. Часть построили в 1947 году, а в 1963 появилась пристройка.

Перед началом работ специалисты подобрали подходящие материалы и оборудование. На первом этапе мастера очистили плоскости от накопившихся загрязнений, заделали трещины, отремонтировали кирпичную кладку. Затем в порядок привели весь архитектурный декор, восстановили карниз, арки и колонны.

Кроме того, отремонтировали балконные плиты и ограждения. В финале обновили штукатурку и покрасили фасад. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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