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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на улице Расплетина в Москве

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В столичном районе Щукино завершился капитальный ремонт дома на улице Расплетина. Его построили в 1955 году в неоклассическом стиле.

Особое внимание специалисты уделили восстановлению первозданной красоты дома. Они создали уникальный проект и подобрали подходящие технологии. Фасад дома привели в порядок поэтапно – сначала очистили плоскости от накопившихся загрязнений, а затем отремонтировали кирпичную кладку.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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