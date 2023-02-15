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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома купца Лобачева завершился в Москве

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В столичном районе Хамовники завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома купца Лобачева. Дом находится на улице Волхонке, его возвели в 1917 году. Четырехэтажное здание имеет П-образную форму с проездной аркой.

Главной задачей реставраторов было сохранить первозданную красоту объекта. Для этого был разработан уникальный проект проведения работ, подобраны качественные отечественные материалы.

Сначала специалисты расчистили все плоскости от загрязнений, удалили штукатурку, затем заделали трещины. Мастера воссоздали лепной декор и покрасили поверхность фасада. Кроме того, заменили кровлю и отремонтировали вентиляционные шахты.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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