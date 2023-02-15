Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:05

Город

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Каланчевского путепровода в Москве

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Каланчевского путепровода в Москве

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт жилого дома завершился на улице Кедрова

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на Кутузовском проспекте

Второй этап кубка по биатлону Pioner Cup прошел в парке 850-летия Москвы

В Москве появится Четвертое транспортное кольцо в 2023 году

"Жизнь в большом городе": борьба с сахарным диабетом

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили подготовиться к беговому сезону

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили в Музей космонавтики

Москвичам рассказали, что принести в качестве помощи пострадавшим в Турции и Сирии

Новости часа: Румыния подняла в небо истребители для проверки неизвестного метеозонда

В Красносельском районе столицы проходит реконструкция Каланчевского путепровода на площади Трех вокзалов. Шесть арок путепровода украсят скульптурные композиции с двуглавым орлом и Георгием Победоносцем. Именно с такими элементами в стиле неоклассицизма спроектировал путепровод известный архитектор Алексей Щусев в начале XX века. Орлы должны были располагаться на изогнутых фермах. Но от ферм пришлось отказаться, так как проезды под ними были слишком узкими.

Теперь эту идею удастся реализовать. Уже установили первую композицию на высоте 17 метров на арке, которая расположена напротив Казанского вокзала. Для того, чтобы скульптуры было видно и в темное время суток, там сделают декоративную подсветку.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика