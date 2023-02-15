"Мой район. Обратная связь": реконструкция Каланчевского путепровода в Москве

В Красносельском районе столицы проходит реконструкция Каланчевского путепровода на площади Трех вокзалов. Шесть арок путепровода украсят скульптурные композиции с двуглавым орлом и Георгием Победоносцем. Именно с такими элементами в стиле неоклассицизма спроектировал путепровод известный архитектор Алексей Щусев в начале XX века. Орлы должны были располагаться на изогнутых фермах. Но от ферм пришлось отказаться, так как проезды под ними были слишком узкими.

Теперь эту идею удастся реализовать. Уже установили первую композицию на высоте 17 метров на арке, которая расположена напротив Казанского вокзала. Для того, чтобы скульптуры было видно и в темное время суток, там сделают декоративную подсветку.

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