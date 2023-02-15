"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на Кутузовском проспекте

В столичном районе Дорогомилово, на Кутузовском проспекте, завершился капитальный ремонт фасада дома. Его возводили в разные годы по проекту архитекторов Розенфельда и Извекова. Часть построили в 1947 году, а в 1963 появилась пристройка.

Перед началом работ специалисты подобрали подходящие материалы и оборудование. На первом этапе мастера очистили плоскости от накопившихся загрязнений, заделали трещины, отремонтировали кирпичную кладку. Затем в порядок привели весь архитектурный декор. Восстановили карниз, арки и колонны.

Кроме того, отремонтировали балконные плиты и ограждения. В финале обновили штукатурку и покрасили фасад. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".