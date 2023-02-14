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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в неоклассическом стиле в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в неоклассическом стиле в Москве

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Завершился капитальный ремонт дома на 2-м Павловском переулке. Его возвели в 1885 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Главной задачей реставраторов было вернуть зданию исторический облик.

В первую очередь там отремонтировали фасад. Работы прошли в несколько этапов. Сначала специалисты промыли плоскости и удалили части старого штукатурного слоя, затем заделали трещины и обработали поверхность антигрибковым составом. Также восстановили архитектурные элементы – лепнину, окна. Кроме того, реставраторы отремонтировали крышу, привели в порядок парапет, обновили чердачное помещение.

Московская программа капитального ремонта – это масштабный проект. В него включено более 28 тысяч домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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