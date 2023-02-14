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"Мой район. Обратная связь": реставрация здания библиотеки искусств имени Боголюбова

"Мой район. Обратная связь": реставрация здания библиотеки искусств имени Боголюбова

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Здание библиотеки искусств имени Боголюбова отреставрируют. Оно было построено еще в XIX веке. Усадьба сначала принадлежала маринисту Алексею Боголюбову, затем Николаю Третьякову, а в ХХ веке там открыли библиотеку.

В ходе реставрации специалисты в первую очередь обновят фасады. Работы коснутся лицевой поверхности кирпичной кладки, швов и штукатурки. Кроме того, в порядок приведут лепной декор из гипса, кровлю и металлические водосточные трубы. Также там отреставрируют интерьеры, в том числе двери и окна. Помимо этого, специалисты частично восстановят историческое паркетное покрытие, обновят отделку стен, перегородок и потолков.

Фонд библиотеки искусств имени Боголюбова насчитывает свыше 135 тысяч документов: это книги, альбомы, ноты, грампластинки и видеофильмы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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