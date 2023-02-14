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"Мой район. Обратная связь": новая зона отдыха появилась на окраине парка "Битцевский лес"

"Мой район. Обратная связь": новая зона отдыха появилась на окраине парка "Битцевский лес"

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На окраине парка "Битцевский лес" появилась новая зона отдыха. Пространство под названием "Место встреч" оборудовали на месте снесенных гаражей.

На обустроенной территории появились пункт проката спортивного инвентаря, велодорожка и пять детских площадок. На самой крупной из них разместили игровой комплекс в форме замка, а также различные качели. В парке также построили небольшой комплекс для скалолазания.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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