"Мой район. Обратная связь": новая зона отдыха появилась на окраине парка "Битцевский лес"

На окраине парка "Битцевский лес" появилась новая зона отдыха. Пространство под названием "Место встреч" оборудовали на месте снесенных гаражей.

На обустроенной территории появились пункт проката спортивного инвентаря, велодорожка и пять детских площадок. На самой крупной из них разместили игровой комплекс в форме замка, а также различные качели. В парке также построили небольшой комплекс для скалолазания.

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