"Мой район. Обратная связь": реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево

Специалисты отреставрируют усадьбу Покровское-Стрешнево до конца 2023 года. Площадь усадьбы с парком составляет 200 гектаров.

В 2022 году специалисты благоустроили парк, теперь реставрируют усадьбу. В нее входят господский дом, вотчинный храм и другие постройки XVII – XIX веков. С 80-х годов ХХ века усадьба постоянно переходила от одного владельца к другому, какое-то время была бесхозной, пережила несколько пожаров, в итоге весь ансамбль оказался в аварийном состоянии.

Реставраторы приведут в порядок главный дом усадьбы, оранжерею, историческую ограду и угловую башенку из красного кирпича, восстановят планировку регулярного сада и парка. Когда работы завершатся, все постройки приспособят для современного использования.

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