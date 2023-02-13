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"Мой район. Обратная связь": отреставрирована звезда на шпиле павильона "Зерно" на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": отреставрирована звезда на шпиле павильона "Зерно" на ВДНХ

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В Останкинском районе завершилась реставрация звезды на шпиле павильона "Зерно" на ВДНХ. В июле 2022 года ее демонтировали с помощью специальной техники и отправили в мастерскую для реставрации.

Главной задачей специалистов было максимально точно воссоздать этот оттенок. Стало известно, что стекла состоят из трех слоев – белого, прозрачного и красного. Реставраторы вырезали 80 стекол, им удалось восстановить и внутреннюю подсветку, теперь звезду видно в любое время суток.

Привели в порядок сам шпиль – обновили аварийные детали и покрыли его сусальным золотом. В данный момент продолжается реставрация павильона "Зерно".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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