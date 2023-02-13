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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома архитекторов Бибикова и Блохина

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома архитекторов Бибикова и Блохина

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Завершился капитальный ремонт дома на улице Сергея Макеева. Его возвели в 1931 году по проекту архитекторов Бибикова и Блохина в стиле конструктивизма. Это здание является частью ансамбля "Нижняя Пресня".

Главной задачей специалистов было сохранить первозданную красоту дома. Особое внимание уделили фасаду с разноформатными окнами и наличниками. Сначала его очистили от накопившихся загрязнений, затем обновили штукатурку, заделали трещины и покрасили. Удалось сохранить исторический цвет фасада.

Также в порядок привели цоколь и подъезды. Кроме того, установили современные пластиковые окна и новые водостоки. Всего в программу капитального ремонта входит более 28 тысяч домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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