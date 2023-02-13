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"Мой район. Обратная связь": на окраине парка "Битцевский лес" появилась новая зона отдыха

"Мой район. Обратная связь": на окраине парка "Битцевский лес" появилась новая зона отдыха

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На окраине парка "Битцевский лес" появилась новая зона отдыха. Пространство под названием "Место встреч" оборудовали на место снесенных гаражей.

На обустроенной территории появились пункт проката спортивного инвентаря, велодорожка и пять детских площадок. На самой крупной из них разместили игровой комплекс в форме замка, а также различные качели. В парке также построили небольшой комплекс для скалолазания.

Еще в пространстве "Место встреч" возвели большую сцену с амфитетром, там смогут разместиться 100 зрителей. Кроме того, на территории новой зоны отдыха установили фонари и лестницы с перилами, лавочки и урны. Для автомобилистов организовали парковку на 115 машин.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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