"Мой район. Обратная связь": на окраине парка "Битцевский лес" появилась новая зона отдыха

На окраине парка "Битцевский лес" появилась новая зона отдыха. Пространство под названием "Место встреч" оборудовали на место снесенных гаражей.

На обустроенной территории появились пункт проката спортивного инвентаря, велодорожка и пять детских площадок. На самой крупной из них разместили игровой комплекс в форме замка, а также различные качели. В парке также построили небольшой комплекс для скалолазания.

Еще в пространстве "Место встреч" возвели большую сцену с амфитетром, там смогут разместиться 100 зрителей. Кроме того, на территории новой зоны отдыха установили фонари и лестницы с перилами, лавочки и урны. Для автомобилистов организовали парковку на 115 машин.

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