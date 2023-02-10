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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в Красносельском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в Красносельском районе столицы

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Красносельский район. В центре столицы завершился капитальный ремонт дома, возведенного по проекту знаменитого архитектора Василия Шауба. Здание было построено в 1907 году, своими фасадами оно выходит сразу на три улицы – Малую Лубянку, а также Милютинский и Сретенский переулки.

У дома богатая история. С 1919 года там находилось Российское телеграфное агентство, также в этом здании трудился известный тандем – поэт Владимир Маяковский и художник Александр Родченко.

Здание в стиле модерн – архитектурный шедевр. Специалисты очень кропотливо подошли к его ремонту. Фасад очистили от загрязнений, заделали трещины. Реставраторы восстановили богатый декор дома, цоколь здания отделали плиткой. Кроме того, в порядок привели водосток и ограждения балконов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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