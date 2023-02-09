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"Мой район. Обратная связь": реконструкция Среднего и Нижнего прудов в Лианозове

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Среднего и Нижнего прудов в Лианозове

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В столичном районе Лианозово началась реконструкция Среднего и Нижнего прудов. Это одно из любимых мест у жителей района, летом они катаются там на лодках и катамаранах.

Всего в 2023 году в столице планируют привести в порядок одиннадцать водоемов, в том числе, Верхние и Нижние Бехтеревские пруды, Алтуфьевский и другие. В первую очередь специалисты очищают пруды и ремонтируют береговые укрепления. Кроме того, благоустраивают и территорию возле воды, создают комфортные и современные набережные.

В Лефортовском парке уже начались работы по реабилитации каскада прудов. Главная задача специалистов – улучшить экологический баланс и сохранить внешний облик прудов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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