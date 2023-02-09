"Мой район. Обратная связь": новый светофор установили на Краснопрудной улице

В Красносельском районе столицы на Краснопрудной улице, в районе дома № 7/9 установили новый светофор. Такая мера поможет снизить аварийность на этом участке. Всего же за прошлый год в столице установили 386 светофоров, 57 из них – в местах повышенной аварийности.

Новое оборудование ставят не только в аварийных местах, но и на участках с интенсивным движением, а также возле школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".