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"Мой район. Обратная связь": новый светофор установили на Краснопрудной улице

"Мой район. Обратная связь": новый светофор установили на Краснопрудной улице

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В Красносельском районе столицы на Краснопрудной улице, в районе дома № 7/9 установили новый светофор. Такая мера поможет снизить аварийность на этом участке. Всего же за прошлый год в столице установили 386 светофоров, 57 из них – в местах повышенной аварийности.

Новое оборудование ставят не только в аварийных местах, но и на участках с интенсивным движением, а также возле школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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