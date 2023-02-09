"Мой район. Обратная связь": отреставрирован один из самых старых особняков столицы

В районе Хамовники отреставрирован один из самых старых особняков столицы. Он находится на улице Остоженка, его возвели в 1842 году в стиле ампир на территории Земляного города.

Это был доходный дом, на первом этаже которого располагались торговые заведения и конторы, а на втором – семикомнатная квартира владелицы особняка Марии Голубицкой. Третий этаж занимали меблированные комнаты.

В данный момент это жилой дом. Реставраторы привели в порядок фасад, покрасили его, отремонтировали кровлю и фундамент.

Всего в столице за 2022 год восстановили почти 300 ветхих построек, в том числе дом № 1 на Ленинградском проспекте. Он больше известен как "дом с башенками". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".