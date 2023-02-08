"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился в Мещанском районе

В Мещанском районе Москвы завершился капитальный ремонт трехэтажного жилого дома в Колокольниковом переулке. Его возвели в 1917 году в неоклассическом стиле.

Сначала специалисты расчистили и промыли все поверхности, восстановили повреждения в кирпичной кладке и обработали ее антигрибковыми составами. Затем фасад оштукатурили и окрасили, при этом удалось сохранить исторический цвет.

Торцевой фасад привели в порядок с помощью особенной технологии нанесения штукатурного слоя. Декоративные элементы бережно отремонтировали с помощью качественных отечественных материалов. В финале заменили водосточные трубы и входы в здание.

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