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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада жилого дома в Сокольниках

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада жилого дома в Сокольниках

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В районе Сокольники завершился капитальный ремонт фасада жилого дома на Малой Остроумовской улице. Его возвели в 1924 году в стиле конструктивизма с элементами неоклассики. Этот дом – часть комплекса зданий, которые образуют элегантный ансамбль.

Специалисты разработали уникальный проект реставрации, который учитывает все нюансы этого объекта. На первом этапе фасад очистили от накопившихся загрязнений, затем заменили отдельные кирпичные сегменты и обработали фасад антигрибковым составом. Кроме того, привели в порядок балконы.

В финале специалисты обновили штукатурный слой, покрасили фасад, отремонтировали цоколь и входные группы. Еще там обновили весь архитектурный декор. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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