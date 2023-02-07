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"Мой район. Обратная связь": отреставрирован флюгер на башне Казанского вокзала

"Мой район. Обратная связь": отреставрирован флюгер на башне Казанского вокзала

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В Москве завершилась реставрация одного из главных декоративных элементов Казанского вокзала. Флюгер в виде мифологического существа – крылатого змея Зиланта – вернули на главную башню вокзала с помощью специальной техники.

Специалисты отремонтировали элементы каркаса шпиля, восстановили поворотный механизм флюгера, привели в порядок медные пластины и поверхность скульптуры змея. В финале на флюгер нанесли сусальное золото.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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