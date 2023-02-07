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"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация фасадов флигеля усадьбы Голицыных

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация фасадов флигеля усадьбы Голицыных

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Завершилась реставрация фасадов флигеля, который входит в ансамбль усадьбы Голицыных. Здание построили на рубеже XVIII–XIX веков, оно находится на Старой Басманной улице.

Одной из главных задач было восстановление исторического цвета стен флигеля. В процессе исследования эскизов и чертежей специалисты установили, что это была охра. Изначально флигель был деревянным, но эта постройка сгорела при пожаре 1812 года. Здание возвели заново из камня, а цвет стен сделали охровым.

Кроме того, реставраторы воссоздали сохранившийся лепной декор фасадов, укрепили стены, привели в порядок кровлю. В данный момент продолжается реставрация интерьеров.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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