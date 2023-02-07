"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация жилого дома на Маросейке

В Басманном районе завершился капитальный ремонт жилого дома на Маросейке. Его возвели в 1912 году. Этот дом можно увидеть в знаменитом фильме Михаила Козакова "Покровские ворота".

Специалисты разработали уникальный проект реставрации, чтобы сохранить первозданную красоту постройки, и подобрали качественные отечественные материалы. В первую очередь они расчистили фасад дома и отремонтировали штукатурный слой.

Затем мастера заделали трещины и восстановили кирпичную кладку, а на следующем этапе воссоздали архитектурный декор. Все деревянные элементы обработали составом, который уменьшает риск возникновения пожара. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".