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"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы привели в порядок дом XIX века

"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы привели в порядок дом XIX века

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В центре Москвы привели в порядок дом XIX века. Пятиэтажное здание в классическом стиле возвели в центре города в конце 1895 года. В 1930-х здесь жил известный советский писатель Владимир Ставский.

Этот дом – настоящая архитектурная жемчужина Хамовников, поэтому специалисты бережно отнеслись к его ремонту. В доме заменили водосточные трубы и отливы, а также обновили подъезды и фасад. Еще в доме заменили входную дверь и плитку на цоколе.

Работы в доме велись в рамках московской программы капитального ремонта. В 2023 году в нее вошли более 2,3 тысячи многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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