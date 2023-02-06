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06 февраля, 18:25

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"Мой район. Обратная связь": дом XIX века привели в порядок в Хамовниках

"Мой район. Обратная связь": дом XIX века привели в порядок в Хамовниках

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В Хамовниках привели в порядок дом XIX века. Пятиэтажное здание в классическом стиле возвели в центре Москвы в конце 1895 года. В 30-х годах ХХ века здесь жил известный советский писатель Владимир Ставский.

В доме заменили водосточные трубы и отливы, а также обновили подъезды и фасад. Специалисты сперва привели в порядок старинную кирпичную кладку, затем стены пятиэтажки обработали антисептическим раствором и окрасили. Еще в доме заменили входную дверь и плитку на цоколе.

Работы в доме велись в рамках Московской программы капитального ремонта. В 2023 году в нее вошли более 2 300 многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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