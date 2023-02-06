"Мой район. Обратная связь": новый спорткомплекс с бассейном построен в Бибиреве

В Бибиреве построен спорткомплекс с бассейном для Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского. Он находится на улице Лескова.

К основному зданию училища пристроили трехэтажный корпус. Размер чаши бассейна – 25 на 16 метров. На данный момент в училище занимаются 1 200 юных спортсменов. Новый бассейн позволит сделать процесс тренировок более интенсивным.

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