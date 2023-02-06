Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:40

Город

"Мой район. Обратная связь": новый спорткомплекс с бассейном построен в Бибиреве

"Мой район. Обратная связь": новый спорткомплекс с бассейном построен в Бибиреве

Реорганизация части промзоны Братцево завершилась в Москве

Новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова

Новости часа: посольство РФ заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Турции

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 40 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": плотный поток автомобилей образовался на северо-западе МКАД

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

Более тысячи москвичей поучаствовали в забегах на празднике спорта в "Лужниках"

В Бибиреве построен спорткомплекс с бассейном для Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского. Он находится на улице Лескова.

К основному зданию училища пристроили трехэтажный корпус. Размер чаши бассейна – 25 на 16 метров. На данный момент в училище занимаются 1 200 юных спортсменов. Новый бассейн позволит сделать процесс тренировок более интенсивным.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика