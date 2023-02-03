"Мой район. Обратная связь": исторический дом отремонтировали в поселке Восточном

В поселке Восточном завершился капитальный ремонт исторического дома, возведенного специально для сотрудников водопроводной станции. Реставраторы тщательно потрудились, чтобы сохранить это здание.

Специалисты привели в порядок фасад, его восстановление прошло в несколько этапов. Кроме того, в доме обновили крышу и подвал, а также заменили инженерные системы. Все деревянные элементы дома покрыли специальным огнебиозащитным составом.

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