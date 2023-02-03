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"Мой район. Обратная связь": новую поликлинику построили на севере столицы

"Мой район. Обратная связь": новую поликлинику построили на севере столицы

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"Мой район. Навигатор": новую поликлинику открыли в Дмитровском районе

В Дмитровском районе Москвы построили новую поликлинику. Медицинское учреждение находится на Дмитровском шоссе, дом № 107. Его площадь превышает 15 тысяч квадратных метров. Семиэтажное здание возвели по индивидуальному проекту.

В медучреждении откроются филиалы консультационно-диагностического центра № 6 и детской городской поликлиники № 86. Работать там будут больше 200 специалистов.

Поликлинику оснастили самым современным медицинским оборудованием, она готова принимать до 750 пациентов ежедневно. Всего же помощь здесь смогут получить более 66 тысяч жителей Дмитровского района – это и взрослые, и дети. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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