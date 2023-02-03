"Мой район. Обратная связь": капремонт доходного дома Веселовской на улице Чаплыгина

В Басманном районе Москвы завершился капитальный ремонт доходного дома Веселовской на улице Чаплыгина. Здание построили в 1899 году по проекту архитектора Яковлева в неоклассическом стиле. В данный момент это жилой дом.

Главной задачей реставраторов было возродить первозданную красоту объекта. Особое внимание специалистами было уделено фасаду здания. На первом этапе были выполнены работы по отбивке участков отслоившейся штукатурки, промывки керамической плитки, а также нанесение антигрибкового состава на места намокания.

Затем привели в порядок лепной декор и архитектурные элементы, отремонтировали проездную арку и покрасили стены. Кроме того, восстановили цоколь здания, оконные и дверные откосы, а еще заменили кровельное покрытие.

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